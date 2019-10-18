Mucize Doktor 6. bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Mucize Doktor'da heyecan dolu bir daha geride kaldı. Nazlı ile Demir baktıkları vakalarda büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Asistanlar arasında sadece Ali doğru bir şekilde hastasını kurtardı. Nazlı ile Demir'in yaptıkları hatalar ise kariyerlerine engel olabilecek kadar büyük. Dizinin yeni bölüm fragmanında Nazlı'nın hatasını öğrenen Tanju'nun ne yapacağı merak ediliyor. Ali'nin ise Nazlı'ya karşı hissettiği duyguları yani aşkı tanıdığı anlar ilgi topluyor. Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı ve 6. son bölüm özeti haberimizde.

MUCİZE DOKTOR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır.

Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.