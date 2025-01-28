Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Mudanya'da balıkçılara müsilaj engeli | Son dakika haberleri

        Mudanya'da balıkçılar müsilaj nedeniyle denize açılamıyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizi kaplayan müsilajın ağlarına zarar verdiğini belirten balıkçılar denize açılamıyor. Müsilajın balık çeşitliliğine de olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Efsun Dindar, "Kirlilik yüklerinin oluşturduğu aşırı miktar, müsilajın çok hızlı tetiklenmesine sebep oluyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:52 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudanya'da balıkçılara müsilaj engeli
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde balıkçılar, denizi kaplayan müsilajın ağlarına zarar verdiği için denize açılamadıklarını söylüyor.

        Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj yeniden gündemde. Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizi kaplayan müsilaj, balıkçıların ağlarına da zarar veriyor. Avlanmak üzere tekneleriyle Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına müsilaj yapıştı.

        Balıkçılar, ağları zarar gördüğü için denize açılamadıklarını söyledi. Müsilajdan dolayı ağları yırtılan balıkçılar, ağlarını tamir ederken, müsilaj nedeniyle Marmara’ya balık girişinin olmadığını, palamut ve lüfer gibi balıkların Karadeniz'de kaldığını belirtti.

        REKLAM

        30 senedir avlandığı Marmara Denizi'ne müsilaj nedeniyle açılamadığını söyleyen balıkçı Ahmet Çetinkaya, "30 senedir burada balıkçılık yapıyorum. Sanayi atıklarından ve Tirilye'den gelen pis bir akıntı var. Bir de müsilaj yüzünden denize attığımız ağlarımızı geri çekemiyoruz. Yırtılıyor veya kopuyor. Ağlarımızı denizin üstüne çekmek çok zor oluyor. Müsilaj ağlarımıza ciddi zarar veriyor. Makinelerimiz zorlanıyor ve çıkardığımız zaman da çamur gibi oluyor. Sıcaklar başladığı zaman avlanma yapmak istiyoruz. Müsilaj bizim avlanmamıza da engel oluyor. Bize ağ ve olta maliyeti çıkıyor" diye konuştu.

        Müsilajın balık çeşitliliğine olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken ve birçok nehrin birleştiği Marmara Denizi'nin artık uyarı verdiğini söyleyen Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, "Marmara Denizi artık ölüm çığlığı atıyor diyebiliriz. Hem denizin altındaki canlılığa baktığımızda maalesef oksijen seviyeleri çok düşük seviyelere geldiğini, müsilajın böyle bir örümcek ağı gibi denizin dibini sardığını ve buradaki canlıların da bu yapıya takılarak oksijen alamayacak, hareket edemeyecek boyuta geldiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

        Atık su deşarjları ve derelerle kirliliğin Marmara Denizi'ne taşındığını ve bunun da müsilajın çok hızlı tetiklenmesine neden olduğunu belirten Dindar, şunları söyledi:

        "Son dönemlerde artık denizin yüzeyinde de müsilaj oluşumunu net bir şekilde görebiliyoruz. Azot ve fosfor içeriği, hem atık su deşarjlarıyla hem derelerle Marmara Denizi’ne taşınıyor. Kirlilik yüklerinin oluşturduğu aşırı miktar, müsilajın çok hızlı tetiklenmesine sebep oluyor. İklim kriziyle birlikte, artık deniz suyu sıcaklıkları da mevsim normallerinin dışında seyredebiliyor. Dolayısıyla bunların doğal bir süreç olarak değil de artık insan faaliyeti sonucunda olduğunu biliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çevre haberleri
        #balıkesir haberleri
        #Mudanya
        #müsilaj
        #balıkçı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?