Mudanya'da dans günleri başladı

Mudanya'da Uluslararası Dans ve Müzik Festivali başladı
Balıkesir'de, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mudanya Dans ve Müzik Festivali başladı
Balıkesir'in Mudanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen dans ve müzik festivali başladı.
Güzelyalı Atatürk Parkı'nda başlayan festivalde, KKTC Akdoğan Gençlik Merkezi, KKTC Othello, Bulgaristan, Romanya, Gala Kültür Sanat Merkezi, Ulu Zeybekler ve Mudanya Belediyesi Halk Dansları ekipleri sahne aldı.
Uluslararası Mudanya Dans ve Müzik Festivali, 12 Eylül Perşembe günü Mütareke Meydanı'nda ve 13 Eylül Cuma günü ise Trilye sahilinde devam edecek.