İsmail YK, Avrupa’nın ünlü rap sanatçısı Mudi ile ses getiren bir çalışmaya imza attı. Ünlü sanatçı, sözlerini Mudi’yle birlikte yazdığı “Damar Damar” adlı şarkının aynı zamanda müziğini de hazırladı ve aranjörlüğünü üstlendi.

Sözleri yarı Almanca yarı Türkçe yazılan “Damar Damar”, yaklaşık 6 ay süren bir çalışmanın ardından 1 Şubat’ta dijital ortamda müzikseverlerle buluştu. 40 kişilik bir ekiple Almanya’nın Münih kentinde çekilen klip, büyük beğeni topladı, çok kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.