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Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Aleyna Çakır'ın ses kaydı ortaya çıktı ailesi yıkıldı!

Müge Anlı Aleyna Çakır olayı tüm Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Aleyna Çakır'ın yardım çığlıklarının bulunduğu ses kaydı oraya çıktı. İşte, 14 Eylül Müge Anlı son bölümünde yaşananlar...

müge anlı

Müge Anlı'da konu alan Aleyna Çakır olayında bugün flaş bir gelişme yaşandı. Ümit Can Uygun tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Aleyna Çakır'ın şiddet gördüğü sıradaki ses kaydı ortaya çıktı. İşte 14 Eylül Müge Anlı son bölümünde yaşananlar...

ALEYNA ÇAKIR'IN YARDIM ÇIĞLIIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ölümlü şüpheli bulunan Aleyna Çakır'ın ses kayıtları ortaya çıktı. Genç kızın eski komşusu Aleyna'nın şiddet gördüğü sıradaki ses kaydını Müge Anlı'da dinletti. Kızlarının yardım çığlıklarını duyan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Adalet Bakanlığı'na seslenen Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ses kaydının dosyaya eklenmesini talepe tti.

ALEYNA ÇAKIR NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen, 3 Haziran’da Ankara Keçiören’deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunmuştu. Genç kızı, cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümit U.'nun 17 Nisan günü bayıltıncaya kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan U. buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan U.'nun sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor. Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor

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