Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Müge Anlı'da aranan Burhan Aykurt öldürüldü mü? Ağabeyi her şeyi itiraf ediyor

Müge Anlı'da aranan Burhan Aykurt olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Muğla'da kaybolan ve 10 aydır kendisinden haber alınamayan Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, her şeyi itiraf ediyor. İşte, Burhan Aykurt ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Burhan Aykurt

Müge Anlı'da aranan Burhan Aykurt olayı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan ve 10 aydır her yerde aranan 35 yaşındaki Burhan Aykurt ile ilgili çıkan detaylar başta Müge Anlı olmak üzere seyiricileri de şaşkına çevirdi. Programa kardeşinin bulunması için çıkan ağabey Mahmut Aykurt'un sürekli çelişkili ifadeler vermesi tüm şüpheleri üzerine çekti. Peki, Burhan Aykurt öldürüldü mü? İşte tüm detaylar haberimizde...

MAHMUT AYKURT: BEN SİZE AYRICA ANLATACAĞIM

28 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'nın ısrarları sonucunda her şeyi itiraf edeceğini açıkladı! Müge Anlı'nın, "Anladığım kadarıyla senin de istemediğin bir şey gelmiş kardeşinin başına, lütfen artık anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi Mahmut?" demesi üzerine Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt canlı yayında, "Tamam abla, ben size ayrıca anlatacağım" itirafında bulundu.

BURHAN AYKURT ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Müge Anlı, yayın sonrası yaşanan Burhan Aykurt cinayetiyle ilgili son dakika gelişmelerini yarınki programında izleyicisi ile paylaşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası - 23.09.2019
GÜNDEMBugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası
SON DAKİKA HABERİ: Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar
GÜNDEMEkrem İmamoğlu Habertürk TV'de...
Stajyer öğrencinin üniforma merakı
GÜNDEMStajyer öğrencinin üniforma merakı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyere çıktı
GÜNDEMKöpeğe çarpmamak için bariyere çıktı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu
GÜNDEMCumhurbaşkanı'ndan Bahçeli'ye telefon
Af yasası son durum ne oldu? Af yasası ceza indirimi çıkacak mı? Son dakika af haberleri
GÜNDEMAf yasası son durum ne oldu?
E-kurs girişi nasıl yapılır? MEB E-kurs öğrenci giriş ekranı
GÜNDEME-kurs girişi nasıl yapılır?
Pendik'deki orman yangını şüphelisi adliyeye sevk edildi
GÜNDEMPendik'teki yangınla ilgili flaş gelişme
Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerleri: Tarihler belli oldu! E-devlet askerlik celp sorgulama ekranı
GÜNDEMMSB askerlik yerleri sorgulama ekranı
Mardin'de PKK'lı teröristlere ait kalem şeklinde kimyasal 8 fünye ele geçirildi
GÜNDEMOperasyonda ele geçirildi! Kalem şeklinde kimyasal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X