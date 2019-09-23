Müge Anlı'da aranan Burhan Aykurt olayı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan ve 10 aydır her yerde aranan 35 yaşındaki Burhan Aykurt ile ilgili çıkan detaylar başta Müge Anlı olmak üzere seyiricileri de şaşkına çevirdi. Programa kardeşinin bulunması için çıkan ağabey Mahmut Aykurt'un sürekli çelişkili ifadeler vermesi tüm şüpheleri üzerine çekti. Peki, Burhan Aykurt öldürüldü mü? İşte tüm detaylar haberimizde...

MAHMUT AYKURT: BEN SİZE AYRICA ANLATACAĞIM

28 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'nın ısrarları sonucunda her şeyi itiraf edeceğini açıkladı! Müge Anlı'nın, "Anladığım kadarıyla senin de istemediğin bir şey gelmiş kardeşinin başına, lütfen artık anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi Mahmut?" demesi üzerine Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt canlı yayında, "Tamam abla, ben size ayrıca anlatacağım" itirafında bulundu.

BURHAN AYKURT ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Müge Anlı, yayın sonrası yaşanan Burhan Aykurt cinayetiyle ilgili son dakika gelişmelerini yarınki programında izleyicisi ile paylaşacak.