Müge Anlı'da Büyükşen cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Bir türlü çözülemeyen olayda yapılan açıklamalar ise kan dondurdu. Konya'nın Karatay ilçesinde Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen 3 Eylül 2018 tarihinde evlerinde oturduğu sırada kızlarının gözü önünde saldırıya uğramış olay yerinde hayatlarını kaybetmişti. Çiftin çocukları Osman, Büşra ve Uğur Büyükşen anne ve babalarının katilinin bulunması için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Programa katılan Uğur Büyükşen'in eşi Betül Büyükşen'in kayınpederi Metin Büyükşen ile yaptığı telefon konuşması ise şüpheleri Uğur ve Betül çiftinin üzerine çekti. Mehir kavgasına dönüşen korkunç cinayette yapılan çelişkili ifadeler ise başta Müge Anlı olmak üzere izleyenlerin de kanını dondurdu.

MÜGE ANLI'DA ARANAN BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİ KİM ÖLDÜRDÜ?

İddialara göre gelin Betül Büyükşen'e mehir olarak bundan 10 yıl önce 10 dönüm tarla 120 gram altın 500 metrekare arazi verildi. Gelin Betül Büyükerşen, kayın pederi Metin Büyükşen'e arsaya ev yaptırmasını istedi. Ancak kayınpeder durumunun olmadığı gerekçesiyle gelinine 40 bin TL para ve bir arsa teklif etti fakat gelin bu teklifi geri çevirdi.

Geçtiğimiz gün canlı yayında rtaya çıkan mehir senedi de olayın ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Olayı canlı yayında anlatan Anlı gelinin ve oğul Uğur'un elinden çıkan swap izine dikkat çekti. Uğur ve eşi Betül'ün verdiği çelişki ifadeler de gözlerden kaçmadı.

Yapılan açıklamalar, belgeler ve görüntü ve ses kayıtlarının incelemesine devam ediliyor. İlerleyen günlerde cinayeti kim yada kimler işlediği gelen ihbarlar ışığında ortaya çıkarılmaya devam edecek.

GELİN BETÜL BÜYÜKŞEN'İN METİN BÜYÜKŞEN İLE TELEFON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI!

Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir akvgasını çözmek isteyen baba gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.

MÜGE ANLI ÇILDIRDI!

Programına telefon ile bağlanan dünür Muammer Bey'in mehir meselesini bir türlü anlatamaması Müge Anlı'yı kızdırdı.