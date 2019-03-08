Türkiye 16 yaşındaki Semira Arslan cinayetini konuşuyor. Müge Anlı'da aranan 16 yaşındaki Semira Arslan ile ilgili detaylar izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

SEMİRA ARSLAN'A NE OLDU?

31 Mayıs 2017 tarihinde Hatay'dan kaybolduktan sonra amcasının evinin önündeki su kuyusunda cesedi bulunan Semira'nın, evli bir adamla hakkında çıkan dedikolar bitsin diye amcası tarafından imam nikahı ile başka biriyle evlendirildiği ortaya çıkıyor. Semira'nın bu evlilikten ise 1 çocuğu bulunuyor.

SEMİRA ARSLAN'IN KATİLİ KİM?

31 Mayıs 2017'de ortadan kaybolan 17 yaşındaki Semira Arslan'ın cesedi amcasının evinin yakınındaki su kuyusunda bulundu. Müge Anlı, 17 yaşında öldürülen Semira Arslan'ın katilini bulmak için şüphelilerle görüşmeye ve araştırmaya devam ediyor.