Müge Anlı'nın programında herkesi şoke eden bir cinayet itirafı geldi. Mersin'de muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Canlı yayında her şeyi itiraf eden Alime Toprak, "Çocuklarımı korumak istedim" dedi.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Cinayet günü birlikte çalıştıkları muz serasına gittiklerini anlatan Alime Toprak; “Ben çalıştığımız diğer seraya su almaya gitmiştim. Geldiğimde öldürülmüştü” dedi. Ancak Müge Anlı’nın ulaştığı güvenlik kameralarında olayın yaşandığı seradan hiç ayrılmadığı ortaya çıktı.

Müge Anlı’nın; “Varsa bir bildiğin, anlat” demesi üzerine daha fazla dayamayan eş, cinayeti itiraf etti. “Kocamı ben öldürdüm. O gün serada beni çok dövdü. Çocuklarıma da zarar vermek istiyordu. Onları korumak için Ali’yi öldürdüm” dedi.