Ömercan Aslanhan 5 ay önce Adana'da kayboluyor. Kabolurken de ağebeyinin kanser hastası yengisini tedavi ettidrmek için evini satarak elde ettiği 300 bin lriayı da yanında götürdü. Oyuncu olma hayaliyle ailesini terk edip sırra kadem basan Ömercan Aslanhan'ın Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel abyraktar karaketerine hayranlığı nedeniyle mahkemeye başvurup ismini bu şekilde değiştirdi.