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Müge Anlı'daki "Ezel" olayı izleyicileri isyan ettirdi!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Ezel olayı izleyicileri isyan ettirdi. Yengesinin kanser tedavisi için biriktirdiği 300 bin lirayı alıp izinsiz harcayan Ezel Bayraktar, yaptığı savunmalarla izleyenleri isyan ettirdi. İşte Ezel olayının detayları...

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  • Müge Anlı'daki "Ezel" olayı nedir? Yengesinin tedavi parasını aldı! Ezel Bayraktar kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı

    Ömercan Aslanhan 5 ay önce Adana'da kayboluyor. Kabolurken de ağebeyinin kanser hastası yengisini tedavi ettidrmek için evini satarak elde ettiği 300 bin lriayı da yanında götürdü. Oyuncu olma hayaliyle ailesini terk edip sırra kadem basan Ömercan Aslanhan'ın Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel abyraktar karaketerine hayranlığı nedeniyle mahkemeye başvurup ismini bu şekilde değiştirdi.

     
  • Müge Anlı'daki "Ezel" olayı nedir? Yengesinin tedavi parasını aldı! Ezel Bayraktar kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı

     Ezel Bayraktar'ın paralarını aldığı yengesi Tuğba Aslanhan ve ağabeyi Mehmet Aslanhan parasını almak içinMüge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. 
  • Müge Anlı'daki "Ezel" olayı nedir? Yengesinin tedavi parasını aldı! Ezel Bayraktar kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı

    Programa ilk katıldığı günden itibaren "Parayı kendi rızalarıyla verdiler. Çalmadım. Elime geçince öderim." diyen Ezel Bayraktar, ağabeyi ve yangesinin parasını haksız yere harcadığı ve suçlu olduğu gerçeğini reddetti. 

     
  • Müge Anlı'daki "Ezel" olayı nedir? Yengesinin tedavi parasını aldı! Ezel Bayraktar kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı

    Üst üste gelen telefonlarla gelen iş tekliflerini de beğenmeyen Ezel Bayraktar, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümde çalışıp ağebeyi ve yengesine borcunu ödeyeceğini söyledi. Peki, Ezel Bayraktar kimdir? Ezel Bayraktar kaç yaşında ve nereli? İşte Müge Anlı Tatlı Sert'teki Ezel Bayraktar'ın Instagram adresi ne?

     
  • Müge Anlı'daki "Ezel" olayı nedir? Yengesinin tedavi parasını aldı! Ezel Bayraktar kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı

    EZEL BAYRKATAR KİMDİR?

    1998 yılı Aralık ayında doğan Ezel Bayraktar 24 yaşında ve Gazianteplidir. Yalnız Kurt dizisinde geçici olarak rol alan Ezel bayraktar " ezel_byrktar.3434" adlı Instagram hesabını kullanıyor. 

     

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