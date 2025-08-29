Müge Anlı ile Tatlı Sert’in ekranlara dönüş tarihi eylül ayına az bir süre kala merak ediliyor. Bu kapsamda, hafta içi her gün ekranlara gelen programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmala hız kazandı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi hakkında detaylar...