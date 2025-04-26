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        Haberler Magazin Müge Boz'dan, Caner Erdeniz'e: İyi ki kavuştuk bu hayat yolculuğunda - Magazin haberleri

        Müge Boz'dan, Caner Erdeniz'e: İyi ki kavuştuk bu hayat yolculuğunda

        Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'in doğum gününü aşk dolu sözlerle kutladı. Boz, oğulları Rika'nın babasına olan benzerliğine de esprili bir notla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 19:32 Güncelleme: 26.04.2025 - 19:42
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        "İyi ki kavuştuk bu hayat yolculuğunda"
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        Müge Boz ve Caner Erdeniz, 2019'da evlendikten sonra Vina adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Çiftin mutluluğu, 1 Haziran 2024'te Rika adını verdikleri oğullarının doğumuyla daha da arttı.

        Müge Boz, 38 yaşına giren eşi Caner Erdeniz'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Paylaşımında; "Nisan ayı bir başkadır bizde. İyi ki doğduk, iyi ki kavuştuk bu hayat yolculuğunda sevgilim. Seninle en güzel, seninle en mutlu. Çok beğeniyorum, Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #müge boz
        #caner erdeniz
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