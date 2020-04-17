Muğla'da 300 kasa portakal ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Bahçe sahibi Ali Yaşar'ın isteği üzerine Fethiye Belediyesi ve Kent Konseyi ekiplerince, toplanan portakallar belirlenen ailelere dağıtıldı.Kent Konseyi Genel Sekreteri Melek Gözde Gürsoy Hoşafçı, C vitamininin özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bağışıklık sistemi açısından önemli olduğunu, bu dönemde yapılan bağışı çok anlamlı bulduklarını söyledi.
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