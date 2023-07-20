Muğla'daki kazada anne öldü, kızı yaralandı
Muğla'da yol kenarındaki kanala düşüp betona çarpan otomobildeki anne öldü, çocuğu yaralandı
Giriş: 20.07.2023 - 15:13
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Sevgi Yıldırım'ın (33) kullandığı otomobil, Ortaköy Mahallesi'nde yol kenarındaki kanala düşüp buradaki beton bölüme çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sevgi Yıldırım'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücünün 11 yaşındaki kızı Ceyda Yıldırım, hastaneye kaldırıldı.