Muğla'da binlerce fidan toprakla buluşacak

Muğla'da 11 Kasım'da binlerce fidan toprakla buluşacak
Muğla'da bu yıl "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla düzenlenecek olan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliklerinde binlerce fidan toprakla buluşacak
Muğla'da düzenlenecek olan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliklerinde binlerce fidan toprakla buluşacak.
İl merkezlerinin yanı sıra ilçelerde de "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla düzenlenecek fidan dikim törenlerine, yerel protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılacak.
Tüm ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek etkinlikler, sabah 10.30'da başlayacak ve saat 11.11'de katılımcıların ilk fidanları dikmesiyle devam edecek.