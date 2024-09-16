Muğla'da "Her Kapıda Bir Fidan" projesi

Verimli toprakları, başat ürünleri ile tarım kenti olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi üreticilere meyve fidanı desteğine devam ediyor.

"Her Kapıda Bir Fidan" projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yangınlardan etkilenen mahalleler öncelikli olmak üzere ceviz ve zeytin fidanı dağıtacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 258 bin zeytin, kestane, badem, ceviz, keçiboynuzu fidanı dağıtarak yaklaşık 10 bin dekar toprağın fidanlarla buluşmasını sağladı.

"Her Kapıda Bir Fidan" projesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar https://mugla.bel.tr/fidantalep linkinden ve 0 (252) 212 62 90 telefon numarasını arayarak başvurularını yapabilecekler.