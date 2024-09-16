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        Haberler Gündem Güncel Muğla'da "Her Kapıda Bir Fidan" projesi | Son dakika haberleri

        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden "Her Kapıda Bir Fidan" projesi

        Muğla'da yaşanan orman yangınlarının ardından Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin, vatandaşların zarar gören bahçelerine destek olmak amacıyla "Her Kapıda Bir Fidan" projesi başlattı. Proje kapsamında yangından etkilenen mahalleler öncelikli olmak üzere il genelinde ücretsiz ceviz ve zeytin fidanı dağıtılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 18:47 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:47
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        Muğla'da "Her Kapıda Bir Fidan" projesi
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        Verimli toprakları, başat ürünleri ile tarım kenti olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi üreticilere meyve fidanı desteğine devam ediyor.

        "Her Kapıda Bir Fidan" projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yangınlardan etkilenen mahalleler öncelikli olmak üzere ceviz ve zeytin fidanı dağıtacak.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 258 bin zeytin, kestane, badem, ceviz, keçiboynuzu fidanı dağıtarak yaklaşık 10 bin dekar toprağın fidanlarla buluşmasını sağladı.

        "Her Kapıda Bir Fidan" projesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar https://mugla.bel.tr/fidantalep linkinden ve 0 (252) 212 62 90 telefon numarasını arayarak başvurularını yapabilecekler.

        Muğla'da üreticilere her alanda destek olmaya devam edeceklerini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle yangın bölgesindeki arazilerin yeşillenmesi için projeler ürettiklerini anlattı.

        Başkan Aras, "Muğla'mızda yaşanan yangınlar sonrası ekiplerimizi derhal sahaya göndererek kaybettiğimiz zenginliklerimiz ve üreticilerimizin zararları ile ilgili çalışma başlattık. Özellikle çam balının başkenti olan Muğla'mızda arıcılarımızın kovanları yangınlarda büyük zarar gördü. Büyükşehir olarak arıcılarımıza kovan ve arıcılık malzemeleri desteği vereceğiz. Aynı zamanda meyve fidanı desteği ile de üreticilerimiz yangından zarar gören arazilerinde fidanlarını toprakla buluşturacak. Kaybettiğimiz ormanlarımızı eski haline döndüremezsek de kararan topraklarımızı tekrar yeşillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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