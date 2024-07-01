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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da traktör devrildi, sürücü öldü | Son dakika haberleri

        Muğla'da traktör devrildi, sürücü öldü

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 04:11 Güncelleme: 01.07.2024 - 04:15
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        Devrilen traktörün altında kaldı
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Karaçam Mahallesi'nde ormanlık alanda çalışan işçilerden Mehmet Şahin'in kullandığı traktör devrildi. Sürücü Şahin, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bulunduğu yerden çıkarılan Şahin'in cenazesi, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
        #Muğla
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