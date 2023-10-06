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        Haberler Gündem Trafik Muğla'da uzman çavuş kurtarılamadı

        Muğla'daki kazada uzman çavuş öldü, 2 kişi yaralandı

        Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan uzman çavuş hastanede hayatını kaybetti, 2 yaralı tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:13
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        Muğla'da uzman çavuş kurtarılamadı
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        Muğla İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda görevli uzman çavuş Hakan Aktaş yönetimindeki otomobil, Muğla-Ula kara yolu Menteşe ilçesi Gülağzı kavşağında Tahsin Ç.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ve yolcu Hüseyin Denli yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Aktaş, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan uzman çavuş Hakan Aktaş, kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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