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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Yolun kenarından işine gidiyordu! Feci olay - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Yolun kenarından işine gidiyordu! Feci olay!

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde, yaya olarak yolun kenarından işine giden 48 yaşındaki Ayşe Uygun, aniden hareket eden TIR'ın altında kaldı. Uygun, olay yerinde can verirken TIR şoförü M.Y., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:02
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        Yolun kenarından işine gidiyordu! Feci olay!
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        Muğla'da kaza, saat 07.30 sıralarında Yatağan'ın Bozarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Mermer fabrikasındaki işine gitmek üzere evinden ayrılan Ayşe Uygun'a (48) Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yol kenarında yürürken, aniden hareket eden M.Y.'nin (30) kullandığı TIR çarptı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekibi, Ayşe Uygun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Uygun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında TIR şoförü M.Y. gözaltına alındı.

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