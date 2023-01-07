Bodrum'da otomobilin çarptığı at öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin çarptığı at öldü; araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde Turgutreis istikametine seyreden 16 AJV 118 plakalı otomobil, Bodrum Ticaret Odası´nın geçtikten yaklaşık 50 metre sonra yola aniden çıkan ata çarptı. Ata çarptıktan sonra hızını alamayan otomobil, önce çöp konteynerine çarpıp, ardından kaldırıma çıkarak tabelayı devirdi. Otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı at öldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Belediye ekipleri de ölen atı bölgeden kaldırdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-01-07 23:20:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.