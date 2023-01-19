TURMAFOR'un faaliyetleri TCG Sancaktar'da anlatıldı



Cavit AKGÜNFırat AKAY/ MARMARİS (Muğla), (DHA)NATO Mukabele Kuvveti'nin Deniz Unsur Komutanlığı'na bu yıl komuta eden Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanlığı (TURMARFOR) çalışmaları, amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar'da düzenlen brifing ile anlatıldı. Brifingde konuşan Harp Filosu ve TURMARFOR Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, "Türkiye´nin böylesine yetenekli bir karargah yapısını NATO´nun hizmet yapısına vermesi de Türkiye´nin NATO´ya verdiği önemi gösteriyor" dedi.

TURMARFOR, 2023 yılı NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı nöbetini ve NATO Mukabele Kuvveti bayrağını geçen 15 Aralık'ta Birleşik Krallık karargahında düzenlenen törenle İngiltere'den teslim aldı. Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda konuşlu olan amfibi çıkarma gemisi TCG Sancaktar'da TURMAFOR'un çalışmalarıyla ilgili olarak basın brifingi düzenlendi.

Harp Filosu ve TURMARFOR Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'da bu kabiliyette 5 karargah bulunduğunu ve TURMARFOR'un bu 5 karargahtan biri olduğunu söyledi. Tuğamiral Tığlı, TURMARFOR'un büyük bir yetenek olduğunu belirterek, "Böylesine kapsamlı bir harekatı planlayıp koordine edebilen, komuta koordinesini yapabilen geniş bir karargahla TURMARFOR, ülkesine, birikimine ve muhabere edebilme altyapısına sahip büyük bir kuvvet çarpanıdır. Bu görevle Türkiye'nin NATO'ya yapmış olduğu katkı önemli. Türkiye'nin böylesine yetenekli bir karargah yapısını NATO'nun hizmet yapısına vermesi de Türkiye'nin NATO'ya verdiği önemi gösteriyor" dedi.

'TURMARFOR KOMUTANI AYNI ZAMANDA HARP FİLOSU KOMUTANIDIR'

TURMARFOR Genel sekreteri Deniz Albay Cüneyt Talayman ise NATO yüksek hazırlıklı deniz unsur komutanlıklarının kriz ve harp durumunda NATO harekatlarına komuta etmek için oluşturulduğunu belirtti. Albay Talayman, "NATO mukabele kuvveti direktifine göre TURMARFOR'lar tarafından icra edilecek muhtemel görevler, kolektif savunma, toprak bütünlüğünün korunmasına katkı sağlama, barışı destekleme harekatı, ambargo harekatı, doğal harekat, yardım harekatı, kritik alt yapının korunması ve güvenlik harekatı ile öncü kuvvet harekatı olarak belirlenmiştir. Türkiye, NATO'ya verdiği önemin ve katkılarının göstergesi olarak TURMAFOR teşkil çalışmalarına 2018 yılında başlamış, 2020 yılında çekirdek kadronun atanmasıyla karargah faaliyetlerine başlamıştır. TURMARFOR Komutanı aynı zamanda Harp Filosu komutanıdır" diye konuştu.

'STEADFAST COBALT 22 TATBİKATI BİRİNCİLİKLE TAMAMLANDI'

TURMARFOR'un NATO Mukabele Kuvveti görevi öncesinde hazırlıkların tamamlanması ve denenmesi maksadıyla sertifikasyon tatbikatlarına iştirak ettiğini ifade eden Albay Talayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tatbikatlarda NATO tarafından oluşturulan değerlendirme timlerince denetlenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak muhabere, iletişim ve bilgi altyapısının yeterliliğinin ve NATO sistemleri ile karşılıklı çalışılabilirliğinin kontrol edildiği Steadfast Cobalt 22 Tatbikatı'na katılım sağlanmış, TURMAFOR tatbikatı yüzde 95 üzerinde bir başarı seviyesi ile birincilikle tamamlamıştır" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜNFırat AKAY

2023-01-19 19:26:15



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