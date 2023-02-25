Bodrum ve Kaş arası denizde 'fırtına' uyarısı



Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında, denizde fırtına uyarısı yapıldı. Denizciler ve balıkçıların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji 4'üncü Genel Müdürlüğü'nce Bodrum ve Kaş arasında, denizlerde fırtına uyarısı yapıldı. Bölgede gece başlaması beklenen fırtınanın pazartesi günü saat 18.00'e kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Açıklamada, " Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın gece ve sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-02-25 17:05:03



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