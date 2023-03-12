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Bodrumspor - Çaykur Rizespor: 1-2

DHA

Bodrumspor - Çaykur Rizespor: 1-2


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Oğuz Kağan Çalışır
BODRUMSPOR: Sousa Erkan (Dk. 86 Hakan Yeşil), Hakan Özmert, Süleyman, Kenan, Üzeyir, Onur, Gökdeniz, Celal (Dk. 89 Koray), Cenk (Dk. 78 Ali Aytemur), Erdem (Dk. 79 Omar Imeri)
ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer Halil İbrahim (Dk. 62 Alberk), Bolasie (Dk. 68 Benhur), Azubuike (Dk. 62 Ogün), Seyfettin, Sinan, Alper (Dk. 72 Miya), Amilton, Olawoyin, John Mary (Dk. 62 Kubilay), Mithat
GOLLER: Dk. 59 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 85 Benhur, Dk. 90+6 Olawoyin (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Omar İmeri (Bodrumspor), Bolasie Yala, Amilton, Sinan, Benhur (Çaykur Rizespor)
Spor Toto 1'inci Lig'de son maçında deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 lik skorla yenilen Bodrumspor, evinde Çaykur Rizespor'a da aynı skorla mağlup olup zirve yolunda avantaj yitirdi. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 59'uncu dakikasında Celal attığı golle Bodrumspor'u öne geçirmeyi başardı: 1-0. Konuk Çaykur Rizespor 85'inci dakikada Benhur'un golüyle eşitliği yakaladı. Çaykur Rizespor'da 90+6'ncı dakikada sahneye çıkan Olawoyin Karadeniz ekibine çok kritik 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Bodrumspor 41 puanda kalırken, Çaykur Rizespor ise 43 puana yükselip Play-Off yarışında yer aldı. 
4'üncü dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Kenan'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
6'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erdem'in şutunda top üstten dışarı çıktı.
41'inci dakikada Bodrumsporlu Kenan'ın sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.
59'uncu dakikada Bodrumspor öne geçti. Geri pas yapan Çaykur Rizespor'da topu havalandırmak isteyen kaleci Zafer'in vuruşunda pres yapan Celal Dumanlı'ya çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
66'ncı dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Gökdeniz'in ceza sahasına yaptığı ortada Kenan'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
85'inci dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Olawoyin ortasına iyi yükselen Benhur kafa vuruşunda vuruşunda ağları havalandırdı: 1-1.
90+6'ncı dakikada konuk takım öne geçti. Çaykur Rizespor'da Olawoyin'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.
Karşılaşmanın ardından Bodrumspor ve Çaykur Rizespor yöneticileri arasında gerginlik yaşandı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY
2023-03-12 15:51:08

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