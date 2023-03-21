

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, sezonun ilk kruvaziyeri 'Emerald Azzurra' geldi. Gemideki 75 turist karanfillerle karşılandı.

Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi. Rodos Limanı'ndan saat 08.00´de yola çıkan 110 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı 'Emerald Azzurra' Bodrum'da limana yanaştı. Gemide ağırlıklı olarak Kanada, ABD ve Avustralyalı olmak üzere 75 yolcu ve 74 personel bulunuyor. Yolcular limanda hediyeler ve karanfillerle karşılandı. Geminin saat 23.00'da Aydın´ın Kuşadası ilçesine gitmek üzere hareket edeceği bildirildi.

'RESİLLİENT LADY' TÜRKİYE'DE İLK KEZ BODRUM'A GELECEK

Geçen yıl ağırladığı gemi ve yolcu sayısı bakımından Türkiye'deki turizm merkezleri arasında ilk üçte yer alan Bodrum'a, kruvaziyer gemilerinin ilgisi her geçen yıl artıyor. Bu yıl daha fazla kruvaziyerin gelmesi beklenen Bodrum´a 'Norwegian Jade', 'Mein Schiff 5' ve 'Evrima', 'Seabourn Encore´ adlı kruvaziyerler de gelecek.

Ayrıca Bodrum, bu yıl Türkiye'de daha önce hiçbir limanı ziyaret etmeyen 'Resillient Lady'i de 16 kez ağırlayacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-03-21 11:30:44



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