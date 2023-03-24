Fethiyespor lideri ağırlıyor

FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-1 mağlup olan Fethiyespor, yarın evinde lider Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak 28'inci hafta maçı saat 14.00'te başlayacak. Bucaspor deplasmanında çirkin ve kötü tezahüratın 6'ncı kez gerçekleşmesi nedeniyle ceza alan Kocaelispor taraftarı maça giremeyecek. Grupta 33 puanla 11'inci sırada yer alan Fethiye ekibi, 58 puanlı rakibini yenerek iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2023-03-24 11:43:51
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