Marmaris'te sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheliye gözaltı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sahte dolarla alışveriş yaptığı belirlenen Kırgızistan uyruklu T.D. (45), G.U. (51) ve R.K. (19) gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris'te sahte dolarla alışveriş yapan kişilerin olduğu yönünde şikayet aldı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kullandıkları otomobili kent merkezinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 11 bin 800 sahte dolar, 43 bin 765 lira ve sahte dolar ile satın alındığı belirlenen 11 içki şişesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu T.D., G.U. ve R.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-04-25 15:29:08



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