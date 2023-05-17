Çağdaş Bodrum, Süper Lig için sabırsız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağdaş Bodrum, Süper Lig için sabırsız

DHA

Çağdaş Bodrum, Süper Lig için sabırsız


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) şampiyonluğu garantileyerek kurulduktan 20 ay sonra Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı başaran Çağdaş Bodrum Spor, yeni sezonu şimdiden iple çekiyor. Süper Lig'de basketboldaki ilk Bodrum temsilcisi olacak Çağdaş Bodrum Spor'da yakaladıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Dağlarca Çağlar, "Taraftarımızla ve Bodrum halkıyla hep beraber bu başarıyı gerçekleştirdik. Bizim için müthiş bir başarı. Türk basketbolunun son 35-40 yılına baktığımızda bu kadar hızlı bir yükselişi hiç görmedim" diye konuştu."AVRUPA TAKIMLARINI BODRUM'DA MİSAFİR ETMEK, O AVRUPA ŞEHİRLERİNE GİDİP BODRUM'U TEMSİL ETMEK AYRI BİR GURUR OLACAKTIR"Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istediklerini belirten Dağlarca Çağlar, "Biz 20 ay önce bu yola başladık ve kulübümüzü kurduk. 20 ayda geldiğimiz nokta gerçekten takdir edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu tek başımıza değil Bodrumlularla yaptık. Bu anlamda Bodrum için gurur verici. Amacımız artık Süper Lig'de kalıcı olup, Bodrum halkına Süper Lig heyecanını yaşatmak. Altyapıyı çok önemsiyoruz. Altyapı bu işin sürdürülebilir olmasında bence en önemli taşlardan biri. Avrupa kupası oynamak hep hayalimiz. Hemen olur, olmaz bilmiyorum ama bunu istiyoruz. Olduğu noktada müthiş bir heyecan yaşatacağımıza eminim. Avrupa takımlarını Bodrum'da misafir etmek o Avrupa şehirlerine gidip Bodrum'u temsil etmek ayrı bir gurur olacaktır. Bodrum'da salon sıkıntımız var. Biz ligde bu salonda devam etmek istiyoruz. TBF'nin şartları var, bunları tamamlayıp, Süper Lig maçlarını burada oynayacağımıza inanıyoruz" dedi.ENDER ARSLAN İLKİ BAŞARDI
Türk basketbolunun en önemli yıldızlarından olup ilk antrenörlük deneyiminde şampiyonluk yaşayan Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ender Aslan, "Başkanımızın ve yönetimimizin çok ciddi bir yatırımı vardı. Türk basketbolu için çok önemli bir yatırımdı. Uzun yıllar sürecek başarılı olma potansiyeli çok yüksek Bodrum'da böyle bir yatırımın, başkanımızın ve yöntemimizin yüzünü kara çıkarmadığımız için çok mutluyuz. Bodrum'un Süper Lig'e yakışacağını da düşünüyorum. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. "BURAYI ÇOK CİDDİ, ZOR BİR DEPLASMAN HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"
"Bizim kırılma anımız tanıştığımız an oldu" diyen Arslan, "Burada hep beraber ilk idmanımızda ben ne istediğimi, oyuncularım benden ne bekleyebileceğimi anlattım. Onların arasından geldiğim için çoğunu tanıyorum. Önümüzdeki sezon keyifli olacak. Büyük takımlar, tecrübeli oyuncular Bodrum seyircisi önüne çıkacak. Burayı çok ciddi, zor bir deplasman haline getirmek istiyoruz. Ben oyuncuyken de iddialı bir insandım ve o anlamda burayı zorlu bir deplasman haline getirip güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bodrum'un gurur duyacağı bir takım yaratacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.ERKAN VEYSELOĞLU: HEDEF SÜPER LİG'DE KALICI OLMAKKariyerinde daha önce Süper Lig'de de şampiyonluk yaşayan takım kaptanı Erkan Veyseloğlu, şimdiki hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu dile getirdi. Tecrübeli basketbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Bunun tek bir cevabı var diyebilirim. İyi bir organizasyon, iyi bir oluşum bunun en büyük faktör olduğunu düşünüyorum. 20 ayda buralara gelmiş olmak gerçekten çok kolay değil. Bu sezon ve geçen sezon beklentinin bu olduğunu bilmekle beraber kağıt üstünde ne kadar güçlü olsanız da sahada verdiğiniz mücadeleyle başarıya ulaşabiliyorsunuz. Burada çok büyük bir emek harcandı. Taraftarında günden güne geçen seneden ilgisi de bu başarının yanında artı oldu. Bodrum'un da takımı sahiplenmesi bizim için çok değerliydi. Mücadele şimdi başlıyor. Şimdiki hedef Süper Lig'de kalıcı olmak."HAKAN YAPAR'IN 8'İNCİ ZAFERİ
Çağdaş Bodrum Spor'da şampiyonluğa ulaşan TBL'nin en tecrübeli isimlerinden Hakan Yapar, bu ligdeki 8'inci zaferini yaşayarak rekorunu geliştirdi. Hakan Yapar, "Bireysel olarak bu başarıları kazanmak için seneler önce yaptığım planların başarılı olduğunu gösteriyor. Yaptığım çalışmanın karşılığını almak mutlu ediyor. Planladığım şeyin doğru olduğunu gösteriyor. Bireysel olarak mutlu ve gururluyum. Sağlıklı kaldığım sürece sahada olmak istiyorum. Burada çok ciddi bir organizasyon kuruldu. İkinci senesinde Süper Lig'e çıktı. Tarihte belki de bunu başarabilen başka takım yok. O yüzden şampiyonluğun ayrı bir anlamı var. Başarıda payımız olduğu için çok mutluyuz. Sene başından beri hedefimiz buydu" dedi.WARREN'IN KUPA SEVİNCİ
Türkiye'de daha önce Süper Lig'de forma giyen takımın yıldızlarından Chris Warren, "Sahaya çıktığımız zaman gerçekten taraftarımızın desteğini hissetmek bizlere destek vermesi çok büyük mutluluk. Takım olarak şampiyonluğa inandık. Hedef koyduk ve hedefimizi gerçekleştirdik. Başka takımlarda bu hedefleri çok koymak mümkün değil ama biz bu hedefleri gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
Ege'nin Süper Lig'deki 5'inci temsilcisi olacak Çağdaş Bodrum, kupasına pazar günü evinde oynayacağı Finalspor maçında kavuşacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntü
Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar açıklama
Başantrenör Ender Aslan açıklama
Takım kaptanı Erkan Veyseloğlu açıklama
Hakan Yapar açıklama
Chris Warren açıklama
Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2023-05-17 15:23:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris'te gece kulübü önünde yaşanan dehşet anları kamerada
YEREL HABERLER Marmaris'te gece kulübü önünde yaşanan dehşet anları ...
Kruvaziyer "Resilient Lady" ile Bodrum'a 1866 turist geldi
YEREL HABERLER Kruvaziyer "Resilient Lady" ile Bodrum'a 1866 turist ...
Tahralı saldırıda otomobilden atlayan annesinin kucağındaki Arda, hayati tehlikeyi atlattı
YEREL HABERLER Tahralı saldırıda otomobilden atlayan annesinin ...
Marmaris'e Bahama bandıralı kruvaziyerle 480 turist geldi
YEREL HABERLER Marmaris'e Bahama bandıralı kruvaziyerle 480 turist ...
Bodrumspor'dan tarihi başarı
YEREL HABERLER Bodrumspor'dan tarihi başarı
EMANET ALDIĞI MOTOSİKLETLE KAZA YAPIP, ÖLDÜ
YEREL HABERLER EMANET ALDIĞI MOTOSİKLETLE KAZA YAPIP, ÖLDÜ
Emanet aldığı motosikletle kaza yapıp, öldü
YEREL HABERLER Emanet aldığı motosikletle kaza yapıp, öldü
/// FOTOĞRAF İPTALİ/// Kocasının tahrayla saldırdığı kadın, kucağındaki bebeği ile otomobilden atladı
YEREL HABERLER /// FOTOĞRAF İPTALİ/// Kocasının tahrayla saldırdığı ...
Bodrum'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bodrum'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin ...
Kocasının tahrayla saldırdığı kadın, kucağındaki bebeği ile otomobilden atladı
YEREL HABERLER Kocasının tahrayla saldırdığı kadın, kucağındaki ...
Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın üçüncüsü yapılacak
YEREL HABERLER Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Yol Bisiklet ...
Apart işletmecisinin cinayet şüphelisi ve ona yardım eden 2 kişi adliyede (2)
YEREL HABERLER Apart işletmecisinin cinayet şüphelisi ve ona yardım ...
Muğla'da 1'i deprem bölgesinden gelen 28 engelli temsili askerlik yaptı
YEREL HABERLER Muğla'da 1'i deprem bölgesinden gelen 28 engelli ...
Boşanma davası açan eşine pankartlı özür
YEREL HABERLER Boşanma davası açan eşine pankartlı özür
Muğla'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Muğla'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı
Bodrum'da kıyıya vuran caretta carettaya tedavi
YEREL HABERLER Bodrum'da kıyıya vuran caretta carettaya tedavi
Fethiye'de milli sporcular, Kaymakam Karaman ile Başkan Karaca'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Fethiye'de milli sporcular, Kaymakam Karaman ile ...
Bodrum'da yaralı bulunan caretta caretta kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da yaralı bulunan caretta caretta kurtarıldı
Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, Göcek'te başladı
YEREL HABERLER Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken ...
Gece kulübüne alınmayınca kapıdaki görevliler ile müşterileri bıçakladılar: 14 yaralı
YEREL HABERLER Gece kulübüne alınmayınca kapıdaki görevliler ile ...
Muğla ve ilçelerinde inşaat yasağı başladı
YEREL HABERLER Muğla ve ilçelerinde inşaat yasağı başladı
Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Apart işletmecisinin cinayet şüphelisi ve ona yardım eden 2 kişi adliyede
YEREL HABERLER Apart işletmecisinin cinayet şüphelisi ve ona yardım ...
Fethiye'de açılacak su altı resim sergisinin geliri depremzedelere bağışlanacak
YEREL HABERLER Fethiye'de açılacak su altı resim sergisinin geliri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.