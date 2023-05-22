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Zehirlenen Uraz bebek ve ablası Karya'nın ölümünde ilaçlama firması sahibi tutuklandı

DHA

Zehirlenen Uraz bebek ve ablası Karya'nın ölümünde ilaçlama firması sahibi tutuklandı


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde İnci Sandık ile oğlu Sezai Talha´nın hastanede tedaviye alındığı, emzirdiği 6 aylık bebeği Uraz ile kızı Kayra´nın (6) yaşamını yitirdiği olayda, evi haşerelere karşı ilaçlayan ve ilaçlama şirketinin de sahibi olan Halil Kahraman, tutuklandı. Yapılan incelemede evin, halk dilinde 'buğday biti' olarak adlandırılan tarım ilacı ile ilaçlandığı belirlendi. Olayın yaşandığı akşam da tavuk yiyen ailenin zehirlenme nedeni, yapılan inceleme ve Uraz ve Karya'nın otopsisinin ardından netlik kazanacak.
Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha ve 6 aylık Uraz ile kızı Karya, 20 Mayıs sabahı rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz, kurtarılamadı. Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kayra Sandık da dün yaşamını yitirdi.
TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI
İki kardeş dün, ilçede toprağa verildi. Cenazeye anne İnci Sandık da katıldı. Cenazenin ardından tekrar rahatsızlanan İnci Sandık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisi süren oğlu Sezai Talha´nın durumunun iyi olduğu bildirildi.
TARIM İLACIYLA İLAÇLANMIŞ
Olayın ardından baba Alp Sandık'ın ifadesine başvuruldu. Sandık ifadesinde, evdeki haşerelere karşı firma tarafından yapılan ilaçlamanın aşırı olduğunu söyledi. Baba Sandık'ın ifadesi doğrultusunda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evi ilaçlayan ve ilaçlama şirketinin sahibi olan Halil Kahraman dün akşam gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan tutuklandı. Yapılan incelemede evin, halk dilinde 'buğday biti' olarak adlandırılan tarım ilacı ile ilaçlandığı belirlendi.
BİR GÜN ÖNCE TAVUK YEMİŞLER
Ailenin 19 Mayıs günü akşam yemeğinde tavuk yediği, bir süre önce de evin ilaçlandığı bildirildi. Ailenin zehirlenme nedeni, yapılan inceleme ve Uraz ve Karya'nın otopsinin ardından netlik kazanacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-05-22 17:48:53

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