Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan Cengiz Ünal (22), Ramazan Acar (35), Murat Coşkun (40) ve Sezgin Yılmaz (54) tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Bodrum, Dalaman ve Fethiye'de piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında aramalar yapıldı, 400 gram metamfetamin, satışa hazır halde esrar ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz Ünal, Ramazan Acar, Murat Coşkun, Sezgin Yılmaz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-05-28 12:13:17
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