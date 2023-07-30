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        Serinlemek için girdiği denizde kayboldu; 3 gündür aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 16:21
        Serinlemek için girdiği denizde kayboldu; 3 gündür aranıyor

        Fırat AKAY/ BODRUM, (Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, serinlemek için denize giren Engin Aspir (45), kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Aspir'i arama-kurtarma çalışmaları 3 gündür sürüyor.

        Olay, 27 Temmuz saat 17.00 sıralarında  Yalıçiftlik Sahili'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Bodrum´a tatile gelen Engin Aspir, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Aspir, gözden kayboldu. Ailesi durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Dalış ekibi ve bot ile arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin Aspir'i arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-30 16:20:32

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