Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Servis minibüsünün arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Servis minibüsünün arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, servis minibüsünün arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü İlker Ertürk (44), yaşamını yitirdi.

        Kaza, gece saatlerinde Güvercinlik Mahallesi´nde meydana geldi. Milas yönüne giden M.G.'nin kullandığı 48 S 1115 plakalı servis minibüsü, önündeki İlker Ertürk'ün kullandığı 48 ANB 856 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bir otelde ses teknisyeni olarak çalışan Ertürk´ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İlker Ertürk´ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servisi sürücüsü M.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-16 13:18:57

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        "O mezar babamın değil"
        "O mezar babamın değil"
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da ticari minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Bodrum'da ticari minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Fethiye'de caretta carettaları koruma çalışmaları sonuç veriyor
        Fethiye'de caretta carettaları koruma çalışmaları sonuç veriyor
        Bodrum FK seriyi sürdürecek
        Bodrum FK seriyi sürdürecek
        Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı
        Bodrum'da iki atık alım gemisi ile teknelerde biriken çöpler toplanıyor
        Bodrum'da iki atık alım gemisi ile teknelerde biriken çöpler toplanıyor
        Marmaris Milli Eğitim Müdürü Kısa, YKS birincilerini makamında ağırladı
        Marmaris Milli Eğitim Müdürü Kısa, YKS birincilerini makamında ağırladı