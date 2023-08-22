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        Bodrum'da 31 kaçak göçmen kurtarıldı, 14 kaçak göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:13 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:14
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        Bodrum'da 31 kaçak göçmen kurtarıldı, 14 kaçak göçmen yakalandı
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Ağustos'ta saat 05.00 sıralarında Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, aynı tarihte saat 05.20'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-22 15:12:11

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