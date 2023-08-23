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        Ağabeyini öldürüp, babasını yaralayan şüpheli 14 yıl sonra yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 18:58 Güncelleme: 23.08.2023 - 18:59
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        Ağabeyini öldürüp, babasını yaralayan şüpheli 14 yıl sonra yakalandı
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        Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 2009 yılında ağabeyi Hasan Çoban'ı av tüfeğiyle vurarak öldürüp, babası Durmuş Ali Çoban'ı da yaraladıktan sonra kaçan ve 22 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ali Çoban (44), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmayı karşısında gören Çoban'ın "Beni nasıl buldunuz?" diye sorduğu öğrenildi.

        Olay, 3 Mayıs 2009'da Fethiye'nin Karadere Mahallesi Bükceğiz Manalbaaşı mevkisinde meydana geldi. Ali Çoban, çiftçilikle uğraşan ağabeyi Hasan Çoban'ı av tüfeğiyle boynundan vurdu. Çoban, olay yerine gelen babası Durmuş Ali Çoban'ı da ayağından yaraladı. Kız kardeşi Kezban Çoban'ın ise eve kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hasan Çoban'ın öldüğü belirlenirken, baba Durmuş Ali Çoban ise hastaneye kaldırıldı. Ali Çoban ise olay yerinden kaçtı.

        POLİS, ŞÜPHELİYİ 14 YIL SONRA YAKALADI

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ali Çoban'ın Menteşe'nin Ortaköy Mahallesi'nde yaşadığı bilgisine ulaştı. Çoban, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; jandarma ekiplerince, saklandığı eve dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmayı karşısında gören Çoban'ın "Beni nasıl buldunuz?" diye sorduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Çoban, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

        2023-08-23 18:57:29

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