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        Bodrum´da şampiyonluk coşkusu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 01:03 Güncelleme: 04.09.2023 - 01:04
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        Bodrum´da şampiyonluk coşkusu
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        Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA) - Filenin Sultanları'nın Sırbistan'ı mağlup ederek şampiyon olması, Bodrum'da coşkuyla kutlandı.

        A Milli Kadın Voleybol takımı, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası final karşılaşmasında Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı, Bodrum Belediyesi tarafından kent meydanına kurulan dev ekrandan izlendi. Heyecanla maçı takip eden vatandaşlar, şampiyonluk sayısının gelmesiyle birlikte coşku dolu anlar yaşadı. Ellerinde bayraklarla marşlar söyleyen vatandaşların kutlaması geç saatlere kadar sürdü. Bazı vatandaşlar da araçlarıyla konvoy yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Kutlamalardan genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-09-04 01:02:27

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