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        Fethiyespor gülmeye hasret

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, bu sezon oynadığı 5 maçta 3 puanı bir arada göremedi. Ligde son olarak Menemen FK'ya İzmir deplasmanında 2-1 mağlup olan Muğla ekibi 5 haftada 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Fethiye, Karaman FK ve İnegölspor'la birlikte grubunda sezon başından beri galip gelemeyen 3 takımdan biri oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:39
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        Fethiyespor gülmeye hasret
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, bu sezon oynadığı 5 maçta 3 puanı bir arada göremedi. Ligde son olarak Menemen FK'ya İzmir deplasmanında 2-1 mağlup olan Muğla ekibi 5 haftada 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Fethiye, Karaman FK ve İnegölspor'la birlikte grubunda sezon başından beri galip gelemeyen 3 takımdan biri oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

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