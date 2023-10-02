Fethiyespor gülmeye hasret TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, bu sezon oynadığı 5 maçta 3 puanı bir arada göremedi. Ligde son olarak Menemen FK'ya İzmir deplasmanında 2-1 mağlup olan Muğla ekibi 5 haftada 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Fethiye, Karaman FK ve İnegölspor'la birlikte grubunda sezon başından beri galip gelemeyen 3 takımdan biri oldu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:39 facebook

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