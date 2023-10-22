Cumhuriyetin 100'üncü yılında Bodrum'da 100 kişi ile zeybek ve Solotürk gösterisi MUĞLA'nınBodrumilçesinde, cumhuriyetin kuruluşunun 100´üncü yıl kutlamaları kapsamında 100 kişi aynı anda 'Çökertme' türküsü eşliğinde zeybek oynadı, ardından Solotürk gösteri yaptı. Gösterileri, Kumbahçe sahilinde toplanan binlerce kişinin yanı sıra kruvaziyerdeki yolcular da ilgiyle izledi.

MUĞLA'nınBodrumilçesinde, cumhuriyetin kuruluşunun 100´üncü yıl kutlamaları kapsamında 100 kişi aynı anda 'Çökertme' türküsü eşliğinde zeybek oynadı, ardından Solotürk gösteri yaptı. Gösterileri, Kumbahçe sahilinde toplanan binlerce kişinin yanı sıra kruvaziyerdeki yolcular da ilgiyle izledi.

Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği cumhuriyetin 100´üncü yıl kutlamaları sürüyor. Kumbahçe Meydanı'nda düzenlenen kutlamalar kapsamında, bir dans kulübü bünyesindeki 100 dansçı Çökertme türküsü eşliğinde zeybek oynadı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras´ın da katıldığı halk gösterilerinde en küçüğü 7 yaşındaki Ege Albayrak, en büyüğü ise 70 yaşındaki Gülnihal Birgin´in aralarında bulunduğu 100 kişinin dans performansı beğeni topladı. Kutlamada Semih Özbilgi de Sarı Zeybek türküsü eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün oyununu canlandırdı.

'BU SENE CUMHURİYETİ HER ORTAMDA KUTLAYACAĞIZ'

Etkinlikte konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Ata´nın ilke ve inkılaplarını, Ata sevgisini hiç kimse sorgulayamaz, hiç kimse azaltmaz. Bu milletin gönlünde yatan büyük aslan Mustafa Kemal Atatürk´tür, onun ilke ve inkılaplarıdır. Bugün 100 dansçı muhteşemdi. Burada Atatürk de betimlendi, betimleyen arkadaşımı da çok başarılıydı. Sizlerin de katılımı için çok teşekkür ediyorum. Bu sene cumhuriyeti, denizde, havada, karada; her ortamda her şartta kutlayacağız" dedi.

Kumbahçe Meydanı´ndaki etkinliğin ardından Solotürk gösteri yaptı. Gösterileri, Kumbahçe sahilinde toplanan binlerce kişinin yanı sıra kruvaziyerdeki yolcular da ilgiyle izledi.

Gösteriyi izlemeye gelenlerden Nevra Uçak, "Amerika´da yaşıyorum. Bodrum´a tatile geldim. Müthiş bir coşku içerisindeyiz. Az önce jet geçerken bütün milli duygularımız uyandı. Tüylerimiz diken diken oldu. Tüm Bodrum buradayız " dedi.