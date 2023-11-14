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        Bodrum'da sağanak sonrası sahillerde kirlilik

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen derelerden denize akan suyla birlikte gelen çöpler, sahilleri ve Bitez Göleti'ni kirletti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:30
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        Bodrum'da sağanak sonrası sahillerde kirlilik
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen derelerden denize akan suyla birlikte gelen çöpler, sahilleri ve Bitez Göleti'ni kirletti.

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün etkili olan sağanak, Bodrum'da yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar nehre döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Debisi artan derelerdeki yağmur suları denize aktı. Sağanak gece saatlerinden itibaren etkisini yitirdi. Sağanak sonrası derelerden denize akan suyla birlikte gelen çöpler, sahilleri ve Bitez Göleti'ni kirletti. Yürüyüş yapan vatandaşlar kirliliğe tepki gösterirken, plastikler başta olmak üzere, karton, cam şişe gibi atıklar dikkat çekti. Bu arada gece boyunca çakan şimşekler ilçede gökyüzünü aydınlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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