Bodrum'da sağanak sonrası sahillerde kirlilik

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen derelerden denize akan suyla birlikte gelen çöpler, sahilleri ve Bitez Göleti'ni kirletti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün etkili olan sağanak, Bodrum'da yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar nehre döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Debisi artan derelerdeki yağmur suları denize aktı. Sağanak gece saatlerinden itibaren etkisini yitirdi. Sağanak sonrası derelerden denize akan suyla birlikte gelen çöpler, sahilleri ve Bitez Göleti'ni kirletti. Yürüyüş yapan vatandaşlar kirliliğe tepki gösterirken, plastikler başta olmak üzere, karton, cam şişe gibi atıklar dikkat çekti. Bu arada gece boyunca çakan şimşekler ilçede gökyüzünü aydınlattı.