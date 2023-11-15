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        Alkollü sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı bisikletli Ayça, toprağa verildi

        AYDIN'ınEfeler ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybeden elektrikli bisikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Ayça Ölmez (21), memleketi Muğla'nın Datça ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:30
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        Alkollü sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı bisikletli Ayça, toprağa verildi
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        AYDIN'ınEfeler ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybeden elektrikli bisikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Ayça Ölmez (21), memleketi Muğla'nın Datça ilçesinde toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 00.30 sıralarında, Aydın-İzmir kara yolu Işıklı Mahallesi Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Şadan yönetimindeki 09 VG 736 plakalı minibüs, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ayça Ölmez'ın kullandığı 09 AIU 133 plakalı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Kazada, başı yere çarpan Ölmez, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayça Ölmez, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ölmez, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Şadan'ın kontrollerinde 2,10 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Ayça Ölmez'in bugün memleketi Muğla'nın Datça ilçesindeki Kızlan Camisi'ndeki cenazesine, ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından Ölmez', Kızlan Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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