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        Bodrum FK - Menemen FK: 2-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:30
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        Bodrum FK - Menemen FK: 2-1
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        STAT:Bodrum İlçe

        HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Efe Kurtuluş, Nezihi Aytar

        BODRUM FK: Bahri - Halil İbrahim Sevinç, Musah Mohammed, Süleyman Özdamar, Ali Eren İyican, Brazao (Dk. 90+2 Arda Çetin), Muhammed Gönülaçar, Adem Metin Türk (Dk. 73 Yusuf Bozkurt), Imeri, Aldair (Dk. 83 Bilal Güven), Haqi Osman

        MENEMEN FK: Bora Göymen - İsmail Erdoğan (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Feyyaz Belen, Mehmet Kurt, Orhan Yıldırım, Özkan Yıldırım, Okan Dernek (Dk. 68 İbrahim Has), Recep Aydın (Dk. 67 Emre Keskin), Mertcan Açıkgöz (Dk. 68 Emir Terzi), Sedat Şahintürk, Samed Ali Kaya (Dk. 60 Onur Akdeniz)

        GOLLER: Dk. 45+4 Aldair (P), Dk. 60 Brazao (P) (Bordum FK) -  Dk.13 Sedat Şahintürk (Menemen FK)

        KIRMIZI KART: Dk. 58 Feyyaz (Menemen FK)

        SARI KARTLAR: Halil İbrahim Sevinç (Bodrum FK) - Okan Dernek, İbrahim Has (Menemen FK)

        Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü eleme turunda Bodrum FK, evinde Menemen FK´yı 2-1 yenerek 5'inci eleme turuna yükseldi.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - FIRAT AKAY

        2023-12-06 15:22:16

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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