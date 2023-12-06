Bodrum FK - Menemen FK: 2-1

STAT:Bodrum İlçe

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Efe Kurtuluş, Nezihi Aytar

BODRUM FK: Bahri - Halil İbrahim Sevinç, Musah Mohammed, Süleyman Özdamar, Ali Eren İyican, Brazao (Dk. 90+2 Arda Çetin), Muhammed Gönülaçar, Adem Metin Türk (Dk. 73 Yusuf Bozkurt), Imeri, Aldair (Dk. 83 Bilal Güven), Haqi Osman

MENEMEN FK: Bora Göymen - İsmail Erdoğan (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Feyyaz Belen, Mehmet Kurt, Orhan Yıldırım, Özkan Yıldırım, Okan Dernek (Dk. 68 İbrahim Has), Recep Aydın (Dk. 67 Emre Keskin), Mertcan Açıkgöz (Dk. 68 Emir Terzi), Sedat Şahintürk, Samed Ali Kaya (Dk. 60 Onur Akdeniz)

GOLLER: Dk. 45+4 Aldair (P), Dk. 60 Brazao (P) (Bordum FK) - Dk.13 Sedat Şahintürk (Menemen FK)

KIRMIZI KART: Dk. 58 Feyyaz (Menemen FK)

SARI KARTLAR: Halil İbrahim Sevinç (Bodrum FK) - Okan Dernek, İbrahim Has (Menemen FK)

Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü eleme turunda Bodrum FK, evinde Menemen FK´yı 2-1 yenerek 5'inci eleme turuna yükseldi.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - FIRAT AKAY

2023-12-06 15:22:16

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