Bodrum FK'dan Taşdemir için anlamlı galibiyet

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün başında 100'üncü maçına çıkan teknik direktör İsmet Taşdemir, Gençlerbirliği galibiyetiyle çifte mutluluk yaşadı. Yeşil-beyazlılarda 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan, geçen sezon 1'inci Lig'de takımı Play-Off finaline taşıyan Taşdemir, dalya yaparak adını kulüp tarihine yazdırmayı başardı. Gençlerbirliği karşılaşmasında 90+7'nci dakikada Hagi Osman'ın golüyle 1-0'lık galibiyete uzanan Bodrum FK, zirve yarışında yeniden iddialı konuma geldi.

Çok kritik bir karşılaşmayı kayıpsız geçtikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen İsmet Taşdemir, "Kariyerimde ilk defa bir kulüpte 100'üncü maçımı gördüm. Burada dolu dolu günler gördük. Arada başarısızlıklarımız oldu ama çoğunlukla hep beraber güzel işler yaptık. Yönetimimiz bana güvenip 2'nci Lig'de şampiyon olduktan sonra benimle yola devam etti. Ayrıca çok karakterli bir oyuncu grubum var. Kendi adıma bu rekoru kırmamı sağlayan yöneticilerime ve oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizleri her zaman gönülden destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ben de çalışıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 100'üncü maçımı kazanmanın gururunu yaşıyorum. Hep son dakikada yediğimiz gollerle kayıplar yaşıyorduk. Bu kez tersi oldu. Son derece önemli bir galibiyete imza attık" diye konuştu.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,