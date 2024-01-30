Marmaris'te yanan orman alanlarında tohumla yapılan çalışmalarda çimlenme başladı MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde, 2 yıl önce 4 bin 392 hektara yakın ormanın yandığı alanlarda 15 bin 780 kilo tohum kullanarak yapılan çalışmalarda çimlenmeler başladı.

MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde, 2 yıl önce 4 bin 392 hektara yakın ormanın yandığı alanlarda 15 bin 780 kilo tohum kullanarak yapılan çalışmalarda çimlenmeler başladı.

Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran 2022 günü saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklandı.

Yangından kısa süre sonra yanan alanlarda önce 'maki' cinsi doğal bitkiler kendi kendine filizlendi. Doğal yolla gençleştirilemeyen ve toprak işleme yapılamayan sahalarda ise çizgi-ocak ekimi şeklinde 15 bin 780 kilo tohum kullanarak yapılan çalışmalarda çimlenmeler başladı.