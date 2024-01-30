Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te yanan orman alanlarında tohumla yapılan çalışmalarda çimlenme başladı

         MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde, 2 yıl önce 4 bin 392 hektara yakın ormanın yandığı alanlarda 15 bin 780 kilo tohum kullanarak yapılan çalışmalarda çimlenmeler başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:38 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te yanan orman alanlarında tohumla yapılan çalışmalarda çimlenme başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

         MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde, 2 yıl önce 4 bin 392 hektara yakın ormanın yandığı alanlarda 15 bin 780 kilo tohum kullanarak yapılan çalışmalarda çimlenmeler başladı.

        Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran 2022 günü saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklandı.

        Yangından kısa süre sonra yanan alanlarda önce 'maki' cinsi doğal bitkiler kendi kendine filizlendi. Doğal yolla gençleştirilemeyen ve toprak işleme yapılamayan sahalarda ise çizgi-ocak ekimi şeklinde 15 bin 780 kilo tohum kullanarak yapılan çalışmalarda çimlenmeler başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı

        Benzer Haberler

        Bodrum FK, Halil İbrahim'i Serik'e kiraladı
        Bodrum FK, Halil İbrahim'i Serik'e kiraladı
        Fethiyespor'un rakibi Iğdır FK
        Fethiyespor'un rakibi Iğdır FK
        Muğla'da altyapılarda yetişen çeşitli branşlarda sporculara malzeme desteği...
        Muğla'da altyapılarda yetişen çeşitli branşlarda sporculara malzeme desteği...
        Muğla'da Jandarma Komutanlığı lojmanları ile tören ve atış alanına şehit ad...
        Muğla'da Jandarma Komutanlığı lojmanları ile tören ve atış alanına şehit ad...
        Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
        AK Parti İl Başkanı Akça'dan, yol ve altyapı çalışmalarının uzun sürmesine...
        AK Parti İl Başkanı Akça'dan, yol ve altyapı çalışmalarının uzun sürmesine...