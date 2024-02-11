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        Bodrum FK puana sevindi

         1'nciLig'de üst sıralardaki önemli rakiplerinden Sakaryaspor'la evinde golsüz berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör İsmet Taşdemir alınan 1 puanı önemli gördüğünü söyledi. Ligin her geçen hafta çok zorlaştığını anlatan deneyimli teknik adam, "Puanı çantamıza koyup yolumuza devam edeceğiz, lig her geçen gün kısalıyor. Güçlü takım sayısı çok fazla, hedef takım sayısı çok fazla. Dolayısıyla ligin zorluğu artıyor" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 11.02.2024 - 12:48
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        Bodrum FK puana sevindi
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         1'nciLig'de üst sıralardaki önemli rakiplerinden Sakaryaspor'la evinde golsüz berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör İsmet Taşdemir alınan 1 puanı önemli gördüğünü söyledi. Ligin her geçen hafta çok zorlaştığını anlatan deneyimli teknik adam, "Puanı çantamıza koyup yolumuza devam edeceğiz, lig her geçen gün kısalıyor. Güçlü takım sayısı çok fazla, hedef takım sayısı çok fazla. Dolayısıyla ligin zorluğu artıyor" dedi. 

        Maçın iki takım için de gidip geldiğini belirten İsmet Taşdemir, "Biz biraz daha avantajlıydık. Rakibe göre daha fazla pozisyonumuz var. Puan her zaman iyidir. Biz zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz, mücadelemizi en üst seviyede veriyoruz. Oyuncu kardeşlerim çok iyi mücadele ortaya koydular, onları tebrik ediyorum, Sakaryaspor'u da kutluyorum. Rakibimiz de çok iyi mücadele etti" yorumunu yaptı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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