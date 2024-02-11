Yalıkavakspor kupada tur atladı

Yalıkavakspor,HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Üsküdar Belediyesi´ni 36 - 30 yenerek yarı finale yükseldi. İlk maçta aldığı 6 sayı farklı galibiyetin rahatlığıyla sahaya çıkan Yalıkavakspor, Binnaz Karakaya Spor Salonu´nda oynanan rövanş maçında başta sona üstün bir oyun ortaya koydu. İlk yarıyı 14-13 önde tamamlayan Yalıkavakspor, maçtan 36-30 skorla galip ayrıldı. Bodrum ekibi, Kadınlar Türkiye Kupası´nda yarı finalinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

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