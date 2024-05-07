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        Bodrum FK'nın yüzü Göztepe maçlarında gülüyor

        1'inci Lig'de geçen hafta evinde Kocaelispor'u 3-0 yenerek bitime 1 maç kala Play-Off'u garantileyen Bodrum Futbol Kulübü, gözünü Göztepe müsabakasına çevirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:03 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:03
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        Bodrum FK'nın yüzü Göztepe maçlarında gülüyor
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        1'inci Lig'de geçen hafta evinde Kocaelispor'u 3-0 yenerek bitime 1 maç kala Play-Off'u garantileyen Bodrum Futbol Kulübü, gözünü Göztepe müsabakasına çevirdi. Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmada mutlak galibiyeti hedefleyen yeşil-beyazlılar, rakiplerinin alacağı sonuçlara göre 3'üncü sıraya yerleşmeyi hedefliyor. Statü gereği 3'üncü olduğu takdirde direkt Play-Off finaline adını yazdıracak yeşil-beyazlıların son yıllarda Göztepe maçlarında yüzü güldü.

        Geçen sezon Play-Off dahil Göztepe ile 3 maça çıkan Bodrum FK, rakibi karşısında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Göz-Göz'ü 1-0 yenen Bodrum FK, evinde ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu kez iki takım Play-Off Turu'nda karşılaştı. Bodrum FK, sarı-kırmızılıları 3-1'lik skorla eleyip finale kadar yükseldi. Bu sezonun ilk yarısında Bodrum'da oynanan maçı yine ev sahibi takım kazanmayı başardı. Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü, bir kez daha sevindi.

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