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        Muğlaspor'dan teknik direktör açıklaması

        TFF3'üncü Lig'e çıktıktan sonra takımı Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Hakan Şapçı'yla yollarını ayıran Muğlaspor, tecrübeli teknik adamın yerine Veyis Kanber'le anlaşıldığı iddialarını yalanladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:01
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        Muğlaspor'dan teknik direktör açıklaması
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        TFF3'üncü Lig'e çıktıktan sonra takımı Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Hakan Şapçı'yla yollarını ayıran Muğlaspor, tecrübeli teknik adamın yerine Veyis Kanber'le anlaşıldığı iddialarını yalanladı. Aydın temsilcisi Efeler 09 SKF'yı amatörden çıkarıp 3'üncü Lig'de üst üste iki kez Play-Off oynatan Kanber'in adı yeni sezon öncesi Muğlaspor'la anılırken, yeşil-beyazlı yönetim, "Kulübümüzün 6 Haziran’da gerçekleştireceği olağan genel kurulu öncesinde yapmış olduğu futbol A takımı teknik direktörlüğü göreviyle ilgili gerçekleşen görüşmeler neticesinde herhangi bir isimle anlaşmaya varılmamıştır. Etik olması açısından olağan genel kurul sonrasında oluşacak yönetim kurulunun alacağı karar neticesinde teknik direktör görüşmeleri devam edecektir" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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