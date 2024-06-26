Damadını bıçaklayan kayınpeder, kömürlükte yakalandı

Olay, 14 Haziran'da saat 01.30 sıralarında Yatağan ilçesi merkezinde meydana geldi. Gülgün Öztürk ile eşi Bahtiyar Öztürk, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Gülgün Öztürk tartışmanın ardından babası Ergün Göçmen'e durumu anlattı. Kızının yaşadığı eve giden Göçmen ile damadı Bahtiyar Öztürk arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Göçmen, yanındaki bıçakla damadını 7 yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Bahtiyar Öztürk, hayatını kaybetti.

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