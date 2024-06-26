Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Damadını bıçaklayan kayınpeder, kömürlükte yakalandı

        MUĞLA'da, tartıştığı damadı Bahtiyar Öztürk'ü (24), 7 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan Ergün Göçmen (50), 12 gün sonra polis ekipleri tarafından saklandığı kömürlükte yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:50 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Damadını bıçaklayan kayınpeder, kömürlükte yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'da, tartıştığı damadı Bahtiyar Öztürk'ü (24), 7 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan Ergün Göçmen (50), 12 gün sonra polis ekipleri tarafından saklandığı kömürlükte yakalandı.

        Olay, 14 Haziran'da saat 01.30 sıralarında Yatağan ilçesi merkezinde meydana geldi. Gülgün Öztürk ile eşi Bahtiyar Öztürk, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Gülgün Öztürk tartışmanın ardından babası Ergün Göçmen'e durumu anlattı. Kızının yaşadığı eve giden Göçmen ile damadı Bahtiyar Öztürk arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Göçmen, yanındaki bıçakla damadını 7 yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Bahtiyar Öztürk, hayatını kaybetti.

        Polis, otomobille olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla Ergün Göçmen'i saat 00.30 sıralarında Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde annesine ait evin kömürlüğünde yakaladı. Gözaltına alınan Göçmen’in polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı!
        Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        İşte polisi şehit eden caniye istenen ceza!
        İşte polisi şehit eden caniye istenen ceza!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Muğla'da orman yangınlarına karşı üst seviye tedbir
        Muğla'da orman yangınlarına karşı üst seviye tedbir
        Fethiyespor'da Sezer gitti
        Fethiyespor'da Sezer gitti
        Muğla'da güvenlik güçleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor
        Muğla'da güvenlik güçleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor
        Muğlalı arıcıların topladığı ballar Gazze'ye gönderildi
        Muğlalı arıcıların topladığı ballar Gazze'ye gönderildi
        Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Teknik direktör Volkan Demirel'in babası hayatını kaybetti
        Teknik direktör Volkan Demirel'in babası hayatını kaybetti