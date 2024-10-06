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        Fethiyespor evinde güldü

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı haftada konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Fethiyespor, evindeki ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:15
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        Fethiyespor evinde güldü
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı haftada konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Fethiyespor, evindeki ilk galibiyetini aldı. Sezonun ilk 2 iç saha maçında Kastamonuspor'a 4-3, Batman Petrolspor'a 2-0 yenilerek taraftarını üzen lacivert-beyazlılar, bu kez kayıp yaşamadan 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Karaköprü maçında konuk ekipten Gökhan Kurumuş'un kendi kalesine attığı golle 17'nci dakikada öne geçen Fethiyespor, kalan bölümde kalesini gole kapatarak zafere uzandı. Altay deplasmanından 1 puanla döndükten sonra Karaköprü Belediyespor'u dize getirerek son 2 müsabakadan 4 puan çıkaran Fethiyespor, önümüzdeki hafta kendisi gibi 7 puanı bulunan 1461 Trabzon'a konuk olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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