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        Muğlaspor'da 460 taraftara onay

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Muğlaspor'da tribünleri çürük raporuyla yıkılan Muğla Atatürk Stadı'na yapılan portatif tribünlere 460 seyircinin alınmasına onay çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:13
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        Muğlaspor'da 460 taraftara onay
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Muğlaspor'da tribünleri çürük raporuyla yıkılan Muğla Atatürk Stadı'na yapılan portatif tribünlere 460 seyircinin alınmasına onay çıktı. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımı ile Muğla İl Spor Güvenliği Toplantısı yapıldı.

        Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç’ın da hazır bulunduğu toplantı sonrasında Muğla Atatürk Stadyumu’na yeşil-beyazlı yönetim kurulunun çabalarıyla yapılan tribünlerin kapasitesi oranında seyirci alınmasına onay verildi. Bu gelişme sonrası Muğlaspor'un grupta pazar günü Beykoz İshaklıspor'la Atatürk Stadı'nda oynayacağı maçın biletleri sınırlı sayıda satışa çıktı. Bilet alacak taraftarların kulübü arayarak isimlerini yazdırmaları istendi. Grubunda zirve mücadelesi veren Muğlaspor bu sezon Çayelispor'u iç sahada Denizli'de ağırlamış, Etimesgut Belediyespor ve kupadaki Sarıyer maçlarını da evinde yalnız protokole açık oynamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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