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        Fethiye'ye yanaşan J.K. Rowling'e ait 'Samsara', 170 ton yakıt aldı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesine demir atan Harry Potter serisinin İngiliz yazarı J.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 14:26 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:30
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        Fethiye'ye yanaşan J.K. Rowling'e ait 'Samsara', 170 ton yakıt aldı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesine demir atan Harry Potter serisinin İngiliz yazarı J.K. Rowling’e ait 88,5 metre uzunluğundaki mega yat 'Samsara', Fethiye İskelesi’nde 170 ton yakıt aldı.

        Harry Potter serisinin İngiliz yazarı J.K. Rowling’e ait 88,5 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı mega yat 'Samsara', Fethiye İskelesi’ne yanaştı. Ege kıyılarında mavi yolculuk yaparken, son 2 haftadır Göcek'te olan mega yata, 170 ton yakıt alındı. Yazar J.K. Rowling’in yatında olup olmadığı henüz öğrenilemedi. Samsara, yakıt ikmalinin ardından tekrar Göcek’e döndü. Öte yandan mega yatı gören yerli ve yabancı tatilciler, gün boyu fotoğraf çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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