Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'nın 3 ilçesinde orman yangını; alevlere müdahale sürüyor

        MUĞLA'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki yangınlar sürerken, bir orman yangını da Milas'ta çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'nın 3 ilçesinde orman yangını; alevlere müdahale sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki yangınlar sürerken, bir orman yangını da Milas'ta çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Dalaman'ın Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 20.30'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman işçisiyle müdahale edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgeye gece saatlerinde gelip, incelemelerde bulundu. Sabah gün doğumuyla 6 uçak ve 1 helikopter de söndürme çalışmalarına başladı. Bölgedeki hızı yer yer saatte 60 kilometre ulaşan rüzgar, söndürme çalışmalarında güçlük yaşattı. Meteoroloji tahminlerine göre rüzgarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan, yangın bölgesindeki 2 ev ve 11 kişi tahliye edildi.

        İKİNCİ YANGIN MENTEŞE'DE

        Menteşe'nin Turnalı mevkisinde saat 03.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 23 arazöz, 6 su ikmal aracı 2 dozer ve 131 orman personeli karadan müdahale ederken, havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına 5 helikopter ve 1 uçak havadan destek verdi. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtildi.

        MİLAS'TA DA YANGIN ÇIKTI

        Üçüncü orman yangını ise Milas'a bağlı Dibekdere Mahallesi yakınlarında saat 05.40 sıralarında çıktı. Yangına 7 arazöz, 2 su tankeri ve 45 personelle karadan müdahale edilirken, 1 helikopter havadan söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Muğla'da 3 noktada süren yangınların söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        3 oğlunu her gün 4 kat taşıyor! 55 basamak!
        3 oğlunu her gün 4 kat taşıyor! 55 basamak!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        O an kameraya yansıdı! 'Durak' kavgasında yumruklar konuştu!
        O an kameraya yansıdı! 'Durak' kavgasında yumruklar konuştu!
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Sinvar'dan sonra dengeler

        Benzer Haberler

        Dalaman'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        Dalaman'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        Muğla'da orman yangını (5)
        Muğla'da orman yangını (5)
        Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı
        Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı
        Muğla Valisi Akbıyık, kentteki orman yangınını kontrol altına almaya çalışt...
        Muğla Valisi Akbıyık, kentteki orman yangınını kontrol altına almaya çalışt...
        Muğla'da orman yangını (4)
        Muğla'da orman yangını (4)
        Muğla'da orman yangını (3)
        Muğla'da orman yangını (3)